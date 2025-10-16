Dukung Akselerasi Ekspor Digital, Bank Mandiri Jadi Mitra Utama di TEI 2025

jpnn.com, TANGERANG - Bank Mandiri memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekspor melalui digitalisasi, pengembangan pasar baru, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Hal itu dilakukan melihat peluang dari optimisme terhadap ekspor nasional yang terus menguat seiring meningkatnya permintaan dunia terhadap produk bernilai tambah asal Indonesia.

Ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang pada 15-19 Oktober 2025 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke pasar global.

Dalam pameran yang menargetkan transaksi senilai USD 16,5 miliar dengan lebih dari 1.500 peserta pameran dan 5.000 pembeli internasional, Bank Mandiri berperan sebagai Mitra Utama.

Kehadiran ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperluas akses ekspor dan memperkuat sinergi lintas instansi demi mendukung ketahanan ekonomi nasional serta memberikan nilai tambah positif kepada masyarakat.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan sektor UMKM merupakan motor utama perekonomian nasional.

Sebabnya, kontribusi sektor UMKM telah melampaui 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Namun, proporsi UMKM yang menembus pasar ekspor masih punya potensi yang besar.