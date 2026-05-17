JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dukung Akses Pendidikan, PTPN IV Sediakan Rumah Baca & Bantuan Buku

Minggu, 17 Mei 2026 – 17:30 WIB
PTPN IV PalmCo melaksanakan sejumlah program literasi yang menyasar anak-anak di wilayah perkebunan dan daerah terdampak bencana pada peringatan Hari Buku Nasional. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo melaksanakan sejumlah program literasi yang menyasar anak-anak di wilayah perkebunan dan daerah terdampak bencana pada peringatan Hari Buku Nasional.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan dukungan perusahaan terhadap sarana literasi merupakan bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada pilar sosial dan pengembangan kemasyarakatan.

Dia menjelaskan peringatan Hari Buku Nasional kami jadikan sebagai momentum untuk meninjau kembali sejauh mana perusahaan dapat berkontribusi dalam mendukung akses pendidikan di wilayah operasional.

Jatmiko menyebutkan melalui penyediaan sarana rumah baca dan distribusi buku yang dilakukan secara berkala, baik oleh perusahaan maupun melalui inisiatif seperti Srikandi PalmCo.

“Kami berharap dapat memberikan dukungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat," tutur Jatmiko di Jakarta, Minggu (17/5).

Ke depannya, PTPN IV PalmCo akan terus melakukan pemetaan kebutuhan sarana literasi di regional-regional lain. 

Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan pendidikan anak-anak di daerah.

Adapun penyaluran bantuan dilakukan dengan menyerahkan 200 eksemplar buku bacaan bagi santri di Pesantren (Dayah) Asasul Huda, Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. 

