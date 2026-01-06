Close Banner Apps JPNN.com
Dukung Amerika, Bank Swiss Bekukan Aset Pribadi Presiden Venezuela

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:52 WIB
Dukung Amerika, Bank Swiss Bekukan Aset Pribadi Presiden Venezuela - JPNN.COM
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto: REUTERS/Manaure Quintero/aa

jpnn.com - Dewan Federal Swiss, Senin (5/1) mengumumkan pembekuan semua aset terkait dengan Nicolas Maduro, presiden Venezuela yang ditangkap Amerika Serikat (AS) di Caracas, Sabtu (3/1).

"Dewan Federal hendak memastikan aset apapun yang diperoleh secara ilegal tak akan bisa ditransfer keluar dari Swiss dalam kondisi saat ini," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Menurut UU Federal tentang Pembekuan dan Restitusi Aset Ilegal yang Dikuasai Orang yang Terpapar Politik Asing (FIAA), dengan ini diputuskan, sebagai langkah pencegahan, untuk membekukan semua aset di Swiss yang dikuasai Maduro dan orang-orang lain yang terasosiasi dengannya," ucap badan itu.

Dewan Federal Swiss menegaskan bahwa pembekuan aset tak berdampak pada anggota pemerintahan lain di Venezuela dan merupakan penambahan dari sanksi terhadap Venezuela yang berlaku sejak 2018 atas dasar UU Embargo.

"Pembekuan aset terbaru ini mengincar individu yang belum disanksi Swiss," kata Dewan Federal Swiss.

Dewan pemimpin kolektif Swiss itu mengatakan bahwa pembekuan aset tidak terkait dengan "alasan di belakang jatuhnya Maduro dari kekuasaan" dan "tidak pula mempertanyakan apakah kejatuhan dari kekuasaan tersebut berlangsung sesuai atau tidak sesuai dengan hukum internasional".

Badan itu menyampaikan bahwa faktor penentunya adalah "kejatuhan dari kekuasaan telah terjadi" dan "ada kemungkinan bahwa negara asal akan melakukan langkah hukum di masa mendatang terkait aset yang diperoleh secara ilegal".

"Apabila proses hukum di masa mendatang mengungkapkan bahwa dana tersebut diperoleh secara ilegal, Swiss akan berupaya memastikan dana tersebut akan bermanfaat bagi rakyat Venezuela," demikian pernyataan tersebut.

Sumber Antara

