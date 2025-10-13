Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dukung Asta Cita Prabowo, Cak Udin Gelar Pasar Murah, Sembako Habis Kurang dari Sejam

Senin, 13 Oktober 2025 – 00:40 WIB
Dukung Asta Cita Prabowo, Cak Udin Gelar Pasar Murah, Sembako Habis Kurang dari Sejam
Anggota DPR RI Dapil Malang Hasanuddin Wahid alias Cak Udin menggelar pasar murah untuk masyarakat umum di Malang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil Malang Hasanuddin Wahid alias Cak Udin menggelar pasar murah untuk masyarakat umum.

Dia mengatakan pasar murah itu sebagai bentuk nyata dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat.

Kegiatan ini berlangsung dengan menyediakan ibuan paket sembako murah yang disebar di beberapa titik se-Malang Raya: Muharto Kedungkandang (Kota Malang), Rest Area Mayangsari (Kota Batu), Dengkol Singosari, Amadanom Dampit, dan Gedangan (Kabupaten Malang).

Kegiatan itu diselenggarakan pada Sabtu (11/10) dan Minggu (12/10).

Di Rest Area Mayangsari, Desa Pesanggrahan, Kota Batu, paket sembako yang dijual murah langsung ludes dalam waktu kurang dari satu jam.

Masyarakat tampak antusias menukarkan kupon pembelian dengan 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak, dan 1 kg telurhanya seharga Rp 96 ribu.

Menurut Cak Udin, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) kepada seluruh anggota Fraksi PKB DPR RI agar turut meringankan beban masyarakat di tengah perlambatan ekonomi nasional.

“Pemerintah saat ini sedang memperbaiki sistem pangan secara menyeluruh. Karena itu, Gus Muhaimin memerintahkan kami untuk melakukan operasi pasar murah di dapil masing-masing. Langkah ini sejalan dengan semangat Astacita Presiden Prabowo, yaitu menghadirkan kedaulatan pangan dan memperkuat ekonomi rakyat,” kata Cak Udin dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Anggota DPR RI Dapil Malang Hasanuddin Wahid alias Cak Udin, menggelar pasar murah untuk masyarakat umum.

