Dukung Daya Saing Industri, IDSurvey dan BRIN Perkuat Kolaborasi Riset serta Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) atau IDSurvey bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Riset, Inovasi, dan Pemanfaatan Fasilitas Riset di Bidang Pengujian, Inspeksi, Sertifikasi, Konsultansi, Klasifikasi, dan Jasa Statutori.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala BRIN, Arief Satria, dan Direktur Utama IDSurvey, Arisudono, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional melalui sinergi kompetensi, pemanfaatan fasilitas riset, pertukaran keahlian, serta pengembangan teknologi yang menjawab kebutuhan dunia industri.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani hasil riset dengan implementasi di sektor industri.

Sebagai Holding BUMN Jasa Survei yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification, Consultation, Classification, and Statutory Services (TICCCS), IDSurvey akan mendukung proses pengujian, validasi, inspeksi, sertifikasi, konsultansi teknis, hingga klasifikasi terhadap berbagai hasil riset agar memenuhi standar nasional maupun internasional.

Dengan demikian, proses hilirisasi inovasi dapat berlangsung lebih cepat, kredibel, dan memberikan nilai tambah bagi industri serta masyarakat.

Ruang lingkup kerja sama mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi pada berbagai bidang strategis, antara lain riset hayati dan lingkungan, kebumian dan maritim, pertanian dan pangan, kesehatan, energi dan manufaktur, elektronika dan informatika, nanoteknologi dan material, penerbangan dan antariksa, tenaga nuklir, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, hingga tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama juga meliputi pemanfaatan fasilitas riset, pendayagunaan tenaga ahli, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kolaboratif.

Kepala BRIN, Arief Satria, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat keterhubungan antara riset dan kebutuhan dunia usaha.