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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dukung Digitalisasi Desa, Universitas Terbuka Luncurkan Aplikasi Posyandu SI MAMY

Sabtu, 20 Juni 2026 – 15:15 WIB
Dukung Digitalisasi Desa, Universitas Terbuka Luncurkan Aplikasi Posyandu SI MAMY - JPNN.COM
Untuk memperkuat implementasi program, Universitas Terbuka menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan pemerintah desa, kader Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, BOGOR - Universitas Terbuka (UT) meluncurkan aplikasi digital bernama SI MAMY (Smart Integrated Maternal and Mom Young/Yandu) untuk meningkatkan kualitas layanan Posyandu serta mempercepat transformasi digital di Desa Rawakalong, Kabupaten Bogor.

Platform ini dirancang khusus untuk mendongkrak kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat Posyandu melalui sistem data yang terintegrasi.

Aplikasi yang diimplementasikan di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, ini menjadi bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang digagas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka. 

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"Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju transformasi digital desa yang lebih luas," kata Ketua Pelaksana Program PkM Universitas Terbuka, Kani, S.Kom., M.Kom., Sabtu (20/6).

Selama ini, banyak Posyandu masih menghadapi tantangan dalam pencatatan data yang dilakukan secara manual, keterlambatan pelaporan, hingga keterbatasan integrasi informasi kesehatan. 

Kehadiran SI MAMY diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut melalui sistem pencatatan digital yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh kader Posyandu. Desa Rawakalong diproyeksikan menjadi model percontohan pengembangan desa digital berbasis komunitas.

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"Kami berharap Desa Rawakalong dapat menjadi pilot project sekaligus living laboratory untuk pengembangan model digitalisasi layanan masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia," ujarnya.

Menurut Kani, digitalisasi Posyandu merupakan langkah awal untuk menggali potensi pengembangan teknologi di tingkat desa. Setelah layanan kesehatan, berbagai sektor lain seperti UMKM, perizinan usaha, dan tata kelola administrasi desa juga berpotensi didigitalisasi.

Platform SI MAMY Universitas Terbuka mendorong digitalisasi posyandu dan transformasi desa di Bogor

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TAGS   Universitas Terbuka  Platform SI MAMY  Digitalisasi Posyandu  Transformasi Desa 
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