Dukung Digitalisasi, Pertamina Garap Platform E-Commerce untuk UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menghadirkan fitur Belanja UMKM di website resmi perusahaan yang dapat diakses melalui laman smexpo.pertamina.com.

Langkah itu mereka lakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Platform belanja yang hadir sejak 2020 tersebut, terus dikembangkan dan kini hadir dengan wajah yang lebih menarik serta mudah diakses masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan kehadiran fitur ini merupakan bentuk inovasi Pertamina dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari informasi sekaligus berbelanja produk UMKM binaan Pertamina yang terjamin kualitasnya.

“Dengan hadirnya layanan belanja UMKM di website korporasi, Pertamina bersama masyarakat turut berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Kami ingin UMKM binaan Pertamina mampu bersaing dan menjangkau konsumen di mana saja secara daring,” ungkap Fadjar.

Fitur belanja UMKM di website Pertamina menyajikan ragam produk dari UMKM dari seluruh Indonesia dengan berbagai kategori, antara lain Souvenirs, Fashion, Food & Beverages, Agrobisnis, Craft, hingga Furniture. Semua produk tersebut dikurasi agar memenuhi standar mutu, keaslian, serta kepercayaan pelanggan.

“Produk-produk UMKM yang ditampilkan dipilih dari berbagai daerah di Indonesia, menonjolkan kerajinan tangan lokal, pangan khas, hingga produk budaya yang tetap mempertahankan ciri khas daerah asalnya,” jelas Fadjar.

Selain menampilkan katalog produk-produk UMKM, fitur ini juga dilengkapi layanan Si Mina, karakter ikon Pertamina yang hadir sebagai asisten virtual melalui chat WhatsApp untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi.