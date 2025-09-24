Dukung Ekonomi Lokal, Dairi Prima Mineral Beri Pelatihan Budidaya & Bibit Durian

jpnn.com, JAKARTA - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) memberikan pelatihan budidaya durian dan menyerahkan bantuan bibit durian varietas unggul jenis montong bagi petani di Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Chief Legal and External Officer PT Dairi Prima Mineral Radianto Arifin mengatakan bantuan itu ditebar untuk mendukung kapasitas petani dan penguatan ekonomi lokal.

“Semoga pelatihan ini memberikan tambahan wawasan bagi petani durian untuk pengembangan usaha mereka. Ini adalah bentuk komitmen perusahaan yang berkelanjutan dalam menciptakan kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Dairi," ungkap Radianto.

Adapun pelatihan diselenggarakan di Mess Tapongan PT DPM di Desa Polling Anak-Anak, Kecamatan Silima Pungga Pungga ini atas kerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, Sumatra Utara beberapa waktu yang lalu.

Pelatihan diikuti 30 orang petani yang berasala dari 10 orang petani dari Desa Longkotan, 10 orang dari desa Polling Anak-Anak, dan 10 orang dari Desa Parongil. Selama pelatihan, peserta pelatihan mendapatkan materi terkait metode budidaya durian, teknik perawatan dan penanganan hama dan penyakit dari Tim PPL Kecamatan Silima Pungga Pungga.

"Program Pengembangan Masyarakat ini juga memberikan bukti bahwa sektor pertambangan dapat berjalan secara serasi dan sinergi dengan pertanian. Melalui penerapan praktik pertambangan berkelanjutan, kami percaya dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat Dairi di masa-masa yang akan datang,” lanjutnya.

Camat Silima Pungga Pungga Edwin Nababan mengapresiasi inisiatif dari PT Dairi Prima Mineral.

"Ini bukti bahwa PT DPM peduli pertanian. Pelatihan ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat dan menepis anggapan negatif bahwa perusahaan hanya merusak lingkungan,” ujarnya saat menghadiri pelatihan tersebut.