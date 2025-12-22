Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dukung Ekosistem Esports, Aqua Elektronik Teken MoU dengan Moonton

Rabu, 28 Januari 2026 – 00:57 WIB
Dukung Ekosistem Esports, Aqua Elektronik Teken MoU dengan Moonton - JPNN.COM
AQUA Elektronik teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Moonton Games di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Moonton Games untuk mendukung industri games nasional.

Penandatanganan MoU ini sehubungan dengan kerja sama sponsorship AQUA Elektronik untuk M7 World Championship dan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia.

Haier Indonesia President Director, Yan Xuhong menyatakan akan membawa merek naungannya lebih dekat dengan generasi muda dan komunitas esports.

Baca Juga:

Yan Xuhong menyatakan pihaknya ingin meningkatkan brand awareness dan memperkuat positioning sebagai brand modern.

Selain itu, perusahan elektronik di bawah naungan Haier Indonesia tersebut juga ingin menciptakan engagement langsung, serta mendukung keberlanjutan ekosistem esports.

Kolaborasi strategis tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi brand, komunitas esports, serta konsumen di Indonesia.

Baca Juga:

"Partisipasi ini merupakan langkah strategis kami untuk menunjukkan bahwa produk elektronik rumah tangga Haier dan AQUA tidak hanya mendukung kebutuhan keluarga, tetapi juga gaya hidup modern, termasuk gaming dan hiburan digital," kata Yan Xuhong di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (25/1).

Kerja sama tersebut menandai komitmen AQUA Elektronik sebagai Local Partner in Esport dalam mendukung industri games Tanah Air.

AQUA Elektronik teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan M7 World Championship dan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AQUA Elektronik  Moonton Indonesia  Mobile Legend  eSports  Gaming 
BERITA AQUA ELEKTRONIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp