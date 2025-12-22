Dukung Ekosistem Esports, Aqua Elektronik Teken MoU dengan Moonton

Rabu, 28 Januari 2026 – 00:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Moonton Games untuk mendukung industri games nasional.

Penandatanganan MoU ini sehubungan dengan kerja sama sponsorship AQUA Elektronik untuk M7 World Championship dan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia.

Haier Indonesia President Director, Yan Xuhong menyatakan akan membawa merek naungannya lebih dekat dengan generasi muda dan komunitas esports.

Yan Xuhong menyatakan pihaknya ingin meningkatkan brand awareness dan memperkuat positioning sebagai brand modern.

Selain itu, perusahan elektronik di bawah naungan Haier Indonesia tersebut juga ingin menciptakan engagement langsung, serta mendukung keberlanjutan ekosistem esports.

Kolaborasi strategis tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi brand, komunitas esports, serta konsumen di Indonesia.

"Partisipasi ini merupakan langkah strategis kami untuk menunjukkan bahwa produk elektronik rumah tangga Haier dan AQUA tidak hanya mendukung kebutuhan keluarga, tetapi juga gaya hidup modern, termasuk gaming dan hiburan digital," kata Yan Xuhong di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (25/1).

Kerja sama tersebut menandai komitmen AQUA Elektronik sebagai Local Partner in Esport dalam mendukung industri games Tanah Air.