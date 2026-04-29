Dukung Film Nasional, Amar Bank Jadi Mitra Promosi 'Ghost in the Cell'

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) melalui Tunaiku by Amar Bank, hadir sebagai mitra promosi untuk mendukung Ghost in the Cell, film terbaru karya Joko Anwar yang tayang di Indonesia pada 16 April 2026.

Direktur Utama Amar Bank, Vishal Tulsian menyampaikan bagi Amar Bank, keterlibatan tersebut bukan sekadar kolaborasi promosi dalam sebuah proyek film.

“Di balik langkah tersebut, ada pandangan yang lebih besar, yakni industri kreatif, termasuk perfilman, kini berkembang menjadi salah satu sektor potensial di Indonesia,” ujar Vishal dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Dia menjelaskan tidak hanya karena kuat secara budaya, tetapi juga karena kemampuannya menciptakan nilai ekonomi, membangun perhatian publik, dan menghadirkan relevansi yang kuat di tengah masyarakat.

“Langkah ini melanjutkan jejak Amar Bank dalam mendukung ekosistem perfilman nasional,” kata Vishal.

Setelah sebelumnya hadir sebagai sponsor utama JAFF Market 2025 Powered by Amar Bank dan mendukung film Rangga & Cinta melalui Tunaiku, Amar Bank kembali menunjukkan bahwa dukungannya terhadap film Indonesia bukan langkah sesaat, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang terhadap ekosistem kreatif yang terus tumbuh.

“Kehadiran Tunaiku dalam perjalanan ini juga mencerminkan bagaimana Amar Bank membangun kedekatan dengan audiens yang semakin digital, aktif, dan dekat dengan budaya populer,” ungkap Vishal.

Sebagai bagian dari ekosistem Amar Bank, Tunaiku merepresentasikan cara perusahaan memahami ritme hidup generasi masa kini, generasi yang menjadi penggerak penting konsumsi hiburan sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif hari ini.