Dukung Gaya Hidup Aktif Perempuan, Asics Hadirkan Nagino Collection

jpnn.com, JAKARTA - Asics Indonesia memperkenalkan lini apparel terbaru, Nagino Collection bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Sedunia.

Kehadiran koleksi teranyar itu dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup aktif perempuan di Indonesia.

Langkah tersebut sekaligus menandai tahun ketiga kampanye Move Her Mind, dan menandai komitmen berkelanjutan Asics dalam memberdayakan perempuan melalui aktivitas fisik.

Product Merchandiser of Performance Running and Apparel Asics Indonesia, Rosita Natalia mengatakan kenyamanan perempuan yang aktif beraktivitas sangat penting.

Oleh karena itu, pakaian yang nyaman dengan teknologi maksimal menjadi kebutuhan utama.

Rosita mengungkapkan Nagino dirancang untuk perempuan yang bergerak aktif serta menjadi lebih percaya diri dengan warna lillac.

"Diproduksi dengan teknologi dan penggunaan material serta cutting yang pas, Nagino tidak hanya nyaman tetapi mendorong perempuan bergerak lebih nyaman," kata Rosita di Soulbox, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Berdasarkan tren global, semakin banyak perempuan aktif berolahraga dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup.