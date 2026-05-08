Dukung GT World Challenge Asia 2026, Bea Cukai Pastikan Arus Logistik Lancar

jpnn.com, MANDALIKA - Bea Cukai Mataram kembali menunjukkan perannya sebagai trade facilitator dalam mendukung penyelenggaraan ajang balap internasional GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kejuaraan bergengsi yang menghadirkan 22 mobil GT3 dan 42 pembalap dari 16 negara tersebut tidak hanya menjadi sorotan dari sisi olahraga otomotif, tetapi juga kelancaran arus logistik internasional yang mendukung penyelenggaraannya.

Dalam hal ini, Bea Cukai Mataram mengambil peran penting untuk memastikan seluruh proses pemasukan hingga pengeluaran barang logistik berjalan sesuai ketentuan kepabeanan.

Kepala Bea Cukai Mataram, Bambang Parwanto menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang logistik GT World Challenge Asia 2026 yang akan diekspor kembali dari KEK Mandalika pada Minggu (3/5).

“Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memastikan bahwa logistik yang keluar dari KEK Mandalika sesuai dengan kondisi dan jumlah saat awal pemasukan,” ujar Bambang.

Pengelolaan logistik event internasional tersebut dilakukan dengan memanfaatkan skema ATA Carnet (Admission Temporaire/Temporary Admission Carnet) dan PPKEK (Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus).

Melalui skema tersebut, para pelaku kegiatan memperoleh berbagai kemudahan, mulai dari pembebasan dan penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor, hingga percepatan prosedur pemeriksaan kepabeanan.

Menurut Bambang, fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem logistik yang efisien bagi kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia, khususnya di KEK Mandalika.