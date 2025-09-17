Dukung Healthy Life Skill, SDK Penabur Kota Jababeka Gelar Aksi Tanam, Panen, & Makan Sayur Bersama

jpnn.com, JAKARTA - SDK Penabur Kota Jababeka mengadakan aksi tanam, panen, masak, dan makan sayur bersama siswa dalam rangka mendukung program Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

“Kegiatan menanam sayur adalah bagian dari mata pelajaran, sedangkan kegiatan makan sayur untuk mendukung program sekolah “Healthy Life Skill” yang sejalan dengan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yaitu Makan Sehat dan Bergizi.” ujar Aneke Kilis, Kepala SDK Penabur Kota Jababeka.

Kegiatan menanam dan memanen sayur sudah dilakukan sejak 2023 dan semakin teratur sejak didirikan Green House di SDK Penabur Kota Jababeka.

Aneke menuturkan semua siswa terlibat dalam aksi ini. Untuk siswa kelas I, II, dan III melakukan kegiatan panen, masak, dan makan sayur, sedangkan siswa kelas IV, V, dan VI terlibat dari proses awal penanaman, mulai dari penyemaian hingga proses pemeliharaan sayur.

Proses menanam sayur yang diajarkan juga ada dua cara, yaitu hidroponik dan menggunakan media tanah yang memanfaatkan galon bekas sebagai pot. Kemudian, proses pemupukan memanfaatkan pupuk kompos serta eco enzyme.

“Untuk membantu siswa selama prosesnya, guru-guru berkoordinasi dengan pihak pengelola Green House melakukan kegiatan menanam, merawat, hingga memanen sayur. Sayur yang ditanam juga beragam ada pakcoy, kacang panjang, kangkung, dan masih banyak lagi.” jelas Aneke.

Khusus kelas I siswa belum sampai tahapan menanam, tetapi masih dalam pengenalan bahwa sayur itu makanan yang sehat.

“Setelah mereka panen, hasil panen sayur di bawa pulang dan di masak bersama orang tua. Guru mengawasi dengan meminta siswa merekam dalam video aksi masak dan makan sayur di rumah. Bagi yang tadinya tidak mau makan sayur, tetapi jadi suka akan diapresiasi oleh guru di kelas.” tutur Aneke.