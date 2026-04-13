Dukung Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Berikan Asistensi ke Pabrik Rokok di Malang

Senin, 13 April 2026 – 12:22 WIB

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang melaksanakan kunjungan ke pabrik rokok PT Karunia Abadi Group dan PT Karya Bina Sentausa.

Kunjungan itu merupakan langkah proaktif Bea Cukai Malang untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha dan mendorong optimalisasi penerimaan di bidang cukai.

Pada Senin (6/4), Bea Cukai Malang mengunjungi pabrik rokok PT Karunia Abadi Group yang berlokasi di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

Tim Bea Cukai Malang meninjau langsung kesiapan proses produksi, mulai dari tata cara pemesanan pita cukai hingga teknis pengemasan hasil tembakau apakah telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, tim Bea Cukai juga memberikan edukasi mendalam terkait ketentuan regulasi cukai.

Selanjutnya, pada Kamis (9/4), Bea Cukai Malang kembali melaksanakan asistensi ke pabrik rokok di PT Karya Bina Sentausa yang berlokasi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Tim Bea Cukai Malang melaksanakan diskusi interaktif dan memantau lini produksi perusahaan secara langsung.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menggali potensi dan memberikan solusi terhadap hambatan yang dihadapi perusahaan.