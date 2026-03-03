Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dukung Industri Tekstil, Bea Cukai Berikan Fasilitas KB ke Perusahaan di Banten

Selasa, 03 Maret 2026 – 14:15 WIB
Dukung Industri Tekstil, Bea Cukai Berikan Fasilitas KB ke Perusahaan di Banten
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten memberikan izin fasilitas kawasan berikat ke pada dua perusahaan di Banten. Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, BANTEN - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten memberikan izin fasilitas kawasan berikat ke PT Harta Laut Sukses, yang bergerak di industri perikanan, dan PT Tiong Liong Indonesia, di industri tekstil khususnya kain tenun.

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo menjelaskan fasilitas kawasan berikat memberikan berbagai manfaat fiskal bagi pelaku usaha, antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Kawasan berikat juga diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar pabrik, serta menarik lebih banyak investasi.

Efisiensi biaya produksi melalui insentif fiskal yang didapat juga diharapkan membuat produk perusahaan semakin kompetitif di pasar global.

"Kami berharap izin fasilitas kawasan berikat ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan industri, khususnya peningkatan kinerja ekspor," ujarnya.

Pemberian izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Harta Laut Sukses terlaksana pada Rabu (24/2).

Perusahaan itu diketahui mengolah hasil laut untuk pasar Tiongkok, Jerman, Taiwan, Turki, Norwegia, dan Belanda.

Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang tersebut berada di bawah pengawasan unit vertikal Kanwil Bea Cukai Banten, yaitu Bea Cukai Tangerang.

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten memberikan izin fasilitas kawasan berikat ke pada dua perusahaan di Banten.

TAGS   Bea Cukai  Fasilitas  kawasan berikat  PPN  PPNBM 
