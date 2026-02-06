Dukung Infrastruktur Pendidikan Tinggi, PT PP Rampungkan Gedung FISIP UPN Jawa Timur

jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menegaskan perannya yang strategis dalam mendukung penguatan infrastruktur pendidikan tinggi nasional melalui pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.

Perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia itu menggarap proyek bernilai sekitar Rp 219 miliar tersebut dengan menampilkan inovasi model banguna berupa skybridge ikonik sepanjang 22 meter yang menghubungkan Menara Wimaya II (Tower B) dengan Menara Wimaya I.

Skybridge teraebut sebagai bagian dari konsep twin tower yang terintegrasi.

Gedung yang juga dikenal sebagai Menara Wimaya II tersebut diresmikan sebagai Gedung Kuliah Bersama yang mendukung aktivitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Ilmu Komputer (FIK).

Adapun peresmiannya dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Brian Yuliarto, Rektor UPN Veteran Jawa Timur Prof. Akhmad Fauzi, jajaran pimpinan universitas, civitas academica, serta para pemangku kepentingan terkait.

Pembangunan Menara Wimaya II telah dimulai pada 29 Maret 2023. Gedung itu dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran, kolaborasi, serta pengembangan akademik di lingkungan kampus.