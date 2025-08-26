Close Banner Apps JPNN.com
Dukung Inovasi Kuliner Nusantara, Pertamina Patra Niaga Hadir di Semifinal BGCC 2025

Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:20 WIB
Bright Gas Cooking Competition 2025. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, TANGERANG - Semifinal Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2025 sukses digelar di Tangerang City Mall pada Sabtu (23/8).

Dari 30 semifinalis, 3 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final, memperebutkan hadiah utama berupa Certified Cooking Course di Le Cordon Bleu, Thailand, serta berbagai dukungan pengembangan usaha kuliner.

Mengusung tema 'Energi untuk Negeri', acara ini tidak hanya menghadirkan kompetisi masak penuh inovasi dengan menu khas Nusantara, namun juga hiburan meriah dalam rangka Pesta Rakyat Bright Gas 2025 yang digelar pada 23-24 Agustus.

Dua juri profesional, Chef Archie dan Chef Mikdat Adi Sulman menilai langsung kreativitas dan cita rasa masakan peserta.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusiasme peserta.

“BGCC adalah wujud nyata dukungan Pertamina terhadap inovasi kuliner dan pemberdayaan UMKM,” ungkap Eko Ricky.

Acara juga diramaikan dengan Pasar Rakyat MyPertamina, program trade-in Bright Gas, booth Pertamax Turbo Racing, dukungan UMKM binaan, dan promo sembako tebus murah.

Jangan lewatkan keseruan berikutnya di semifinal BGCC yang bakal digelar di Medan pada 14 September 2025.

TAGS   PT Pertamina Patra Niaga  Pertamina Patra Niaga   Kuliner  Pertamina 
