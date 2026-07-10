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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dukung Inpres Prabowo, Polda Riau Berkomitmen Jadi Garda Terdepan Penyelamatan Gajah

Jumat, 10 Juli 2026 – 22:43 WIB
Dukung Inpres Prabowo, Polda Riau Berkomitmen Jadi Garda Terdepan Penyelamatan Gajah - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan saat mengunjungi Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengunjungi Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026.

Inpres itu berkaitan tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera serta Gajah Kalimantan.

Kapolda saat kunjungan tampak bersama Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau pada Jumat 10 Juli 2026.

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Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian Gajah Sumatera dan habitatnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda berinteraksi langsung dengan gajah-gajah yang berada di pusat pelatihan bernama Vera, Dayang, Diego, dan Togar.

Irjen Herry juga memberi makan langsung kepada satwa dilindungi tersebut.

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Kegiatan ini menjadi simbol kedekatan sekaligus kepedulian terhadap salah satu kekayaan hayati Indonesia yang harus dijaga bersama.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan komitmen Polda Riau untuk mendukung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta habitatnya, khususnya Gajah Sumatera.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berkomitmen jajarannya mendukung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelamatan gajah Sumatra.

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TAGS   Inpres  Prabowo  gajah  Kapolda Riau 
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