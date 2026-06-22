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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dukung Kebudayaan Daerah, Bandara SMB II Hadirkan Pojok Budaya Bagi Pengguna Transportasi Udara

Senin, 22 Juni 2026 – 20:40 WIB
Dukung Kebudayaan Daerah, Bandara SMB II Hadirkan Pojok Budaya Bagi Pengguna Transportasi Udara - JPNN.COM
Pojok Budaya di ruang tunggu domestik Bandara SMB II Palembang. Foto: Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menghadirkan area Pojok Budaya di kawasan terminal penumpang jasa transportasi udara.

Pojok Budaya yang merupakan bagian dari program InJourney Airports Community Upskilling for Aviation ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi pengguna jasa bandara, tetapi juga wadah generasi muda memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya daerah. 

Ruang tunggu keberangkatan domestik Bandara SMB II pun menjadi tampak berbeda.  Alunan musik tradisional dan gerak tarian khas Sumatera Selatan menyambut para penumpang. Hal ini menghadirkan nuansa budaya di tengah aktivitas penerbangan yang padat. 

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Dua sanggar seni, yakni Sanggar Kreativitas Anak Bangsa dan Sanggar KD2, mendapat pembinaan melalui programTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan Bandara SMB II Palembang. 

Pembinaan meliputi pelatihan manajemen sanggar, pengembangan kurikulum seni tari dan musik, hingga dukungan fasilitas penunjang pertunjukan. 

Puncak kegiatan yang digelar pada 19 Juni 2026 itu menarik perhatian para penumpang. Beragam tarian dan tari tradisional Sumatera Selatan ditampilkan secara aktraktif, menjadikan area boarding lounge sebagai etalase budaya lokal yang dapat dinikmati wisatawan dari berbagai daerah. 

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General Manager Bandara SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab mengungkapkan bandara memiliki peran lebih dari sekadar sarana transportasi. Menurut dia, bandara juga dapat menjadi ruang promosi budaya yang memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat luas. 

"Melalui program ini kami ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar berdampak. Bandara dapat menjadi tempat bagi komunitas seni untuk berkembang sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Sumatera Selatan kepada para penumpang," ungkap Syaugi, Senin (22/6). 

Dukung kebudayaan daerah, Bandara SMB II Palembang menghadirkan Pojok Budaya bagi pengguna transportasi udara

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TAGS   Bandara SMB II Palembang  Pojok Budaya  Kebudayaan  budaya daerah 
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