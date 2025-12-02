Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dukung Kelancaran Libur Nataru, Hutama Karya Berikan Potongan Tarif Tol

Selasa, 02 Desember 2025 – 15:38 WIB
Gerbang Tol Prabumulih. Foto: dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) akan menerapkan potongan tarif tol pada sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk mendukung kelancaran arus mudik pada libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pembahasan bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada Sabtu (19/11).

Potongan tarif rencananya diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan yang bertransaksi menggunakan Kartu Uang Elektronik pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh. 

6 ruas yang mendatlan potongan meliputi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar, Tol Indrapura –Kisaran dan Tol Sigli – Banda Aceh.

“Pemberian potongan tarif ini rencananya kami terapkan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru," ungkap Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, Selasa (2/12/2025). 

Dengan potongan pada enam ruas utama JTTS yang dikelola oleh Hutama Karya, dia berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan yang lebih efisien dan terjangkau. 

"Kami telah mengusulkan skema potongan tarif ini kepada BPJT dan siap menjalankannya sesuai arahan Pemerintah,” ujar Mardiansyah.

Dia memprediksi lalu lintas pada periode libur akhir tahun akan mengalami peningkatan cukup signifian sebesar 30 persen.

Guna dukung kelancaran arus mudik pada libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Hutama Karya akan menerapkan potongan tarif tol pada sejumlah ruas JTTS.

TAGS   Libur Nataru  Hutama Karya  potongan tarif tol  Bpjt  JTTS 
