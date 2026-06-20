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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Dukung Kelestarian Lingkungan Pesisir, Kapal Api Group Tanam 2.500 Mangrove di Semarang

Sabtu, 20 Juni 2026 – 17:27 WIB
Dukung Kelestarian Lingkungan Pesisir, Kapal Api Group Tanam 2.500 Mangrove di Semarang - JPNN.COM
Kapal Api Group menanam 2.500 Mangrove di Semarang untuk mendukung kelestarian lingkungan pesisir. Foto: Dokumentasi Kapal Api Group

jpnn.com, SEMARANG - Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir, menekan dampak perubahan iklim, dan memperkuat ekosistem laut.

Komitmen tersebut diwujudkan Kapal Api Group melalui PT Santos Jaya Abadi dengan menanam 2.500 bibit mangrove di kawasan pesisir Semarang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Juni 2026 itu untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

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Dalam pelaksanaannya, PT Santos Jaya Abadi menggandeng kelompok tani mangrove setempat sebagai mitra dalam proses penanaman, pengelolaan, serta pemantauan program.

Penanaman 2.500 bibit mangrove tersebut menjadi tahap awal dari program keberlanjutan perusahaan yang direncanakan berlanjut di sejumlah lokasi lain.

"Melalui inisiatif ini, Kapal Api Group berharap manfaat program dapat dirasakan lebih luas, baik bagi lingkungan pesisir maupun masyarakat sekitar," kata Deputy Managing Director PT Santos Jaya Abadi Vincent Mergonoto, Jumat (19/6).

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Dia menjelaskan, program penanaman mangrove ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Kapal Api Group dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

“Keberlanjutan bukan hanya menjadi bagian dari strategi bisnis kami, tetapi juga tanggung jawab yang kami emban terhadap generasi mendatang,” ujarnya.

Kapal Api Group menanam 2.500 bibit mangrove di Semarang untuk mendukung kelestarian lingkungan pesisir

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TAGS   Kapal Api Group  tanam mangrove  Kelestarian lingkungan  PT Santos Jaya Abadi  Hari Lingkungan Hidup  Lingkungan  pesisir  Semarang 
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