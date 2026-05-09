Dukung Kemaslahatan Umat, AQUA Raih Penghargaan dari Masjid Istiqlal

jpnn.com, JAKARTA - AQUA meraih penghargaan atas dedikasinya berkolaborasi antara Masjid Istiqlal dan AQUA dalam mendukung kenyamanan ibadah umat muslim, sekaligus memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, dan kemaslahatan umat.

Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) memberikan Piagam Penghargaan kepada AQUA atas kontribusi dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan program Ramadan 1447 H/2026 M bertema “Ramadan Hijau Ramadan Bersama” di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc., MA., menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata AQUA dalam mendukung berbagai kegiatan Ramadan di Masjid Istiqlal.

“AQUA telah mendukung berbagai kegiatan Ramadan di Istiqlal dengan penuh komitmen dan kepedulian," ujar KH. Bukhori.

KH. Bukhori menjelaskan dukungan yang diberikan bukan hanya membantu menunjang kebutuhan jamaah selama beribadah, tetapi juga menghadirkan semangat kolaborasi untuk menciptakan pengalaman ibadah yang lebih nyaman, sehat, dan manfaat luas bagi masyarakat.

"Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat,” ujar KH. Bukhori.

Sebagai salah satu mitra yang mendukung kegiatan di Masjid Istiqlal, AQUA menghadirkan berbagai inisiatif untuk menunjang kebutuhan jamaah selama Ramadan hingga Idulfitri.

Dukungan tersebut antara lain melalui program Kajian Adem Ramadan, penyediaan puluhan ribu paket makanan untuk buka puasa bersama, serta penyediaan air mineral berkualitas secara berkala guna mendukung kebutuhan hidrasi jamaah Masjid Istiqlal.