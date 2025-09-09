Dukung Ketahanan Energi, Bea Cukai Lakukan Kunker ke Sumatra & Bali

jpnn.com, JAKARTA - Dalam kegiatan bertajuk “Customs Visit Customer (CVC)”, Bea Cukai melakukan peninjauan lapangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Denpasar dan PT Pertamina Geothermal Energy-Ulubelu di Tanggamus.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan CVC merupakan perwujudan komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi sebagai industrial assistance dan trade facilitator untuk mengasistensi sekaligus mengawasi jalannya industri dalam negeri.

“CVC adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bea Cukai dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan/atau cukai guna menjalin komunikasi dan mengetahui lebih dalam proses bisnis pengguna jasa,” ujar Budi.

Kunjungan pertama dilaksanakan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar bersama Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT ke KEK Kura Kura Bali pada Rabu (13/8).

Agenda dimulai dengan paparan dari Administrator KEK Kura Kura yang menyampaikan informasi terbaru mengenai progres pembangunan kawasan, perkembangan investasi, serta pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan cukai yang telah berlangsung di area tersebut.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke kawasan pabean serta sejumlah tenant yang telah melakukan investasi di KEK.

KEK Kura Kura Bali terletak di atas lahan seluas 498 hektar di Pulau Serangan, Denpasar, Bali.

Kawasan ini dirancang sebagai destinasi wisata kelas dunia dengan konsep budaya dan marina, dengan sektor unggulan yang mencakup pendidikan, perhotelan, resor, serta sektor-sektor pendukung lainnya, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 dan visi Indonesia Emas 2045.