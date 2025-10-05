Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dukung Ketahanan Pangan, PalmCo Siap Perkuat Produksi Minyakita Bersama Agrinas 

Minggu, 05 Oktober 2025 – 11:50 WIB
Dukung Ketahanan Pangan, PalmCo Siap Perkuat Produksi Minyakita Bersama Agrinas  - JPNN.COM
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, siap memperkuat produksi minyak goreng rakyat bermerek Minyakita. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo memerintahkan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berkolaborasi dengan PalmCo dalam memperbesar kapasitas produksi minyak goreng yang terjangkau dan berkualitas.

Menindaklanjuti itu, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, siap memperkuat produksi minyak goreng rakyat bermerek Minyakita

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santoso mengatakan sinergi antara PalmCo dan Agrinas menjadi kunci percepatan program Minyakita sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor minyak goreng. 

Baca Juga:

“Kami memiliki kapasitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung produksi Minyakita. Kolaborasi ini akan mempercepat realisasi target pemerintah dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat,” ujarnya kepada media, Sabtu (4/10).

PalmCo, yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di Indonesia, saat ini tengah menjalani transformasi menuju hilirisasi sawit. 

Jatmiko menegaskan perusahaan tidak hanya akan fokus sebagai produsen CPO, melainkan juga memperluas peran sebagai penggerak industri hilir mulai dari refinery, minyak goreng, hingga biodiesel.

Baca Juga:

Salah satu modal utama PalmCo dalam mendukung program ini adalah keberadaan fasilitas refinery anak usahanya, PT Industri Nabati Lestari (INL), di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatra Utara. 

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas hingga 600 ribu ton per tahun dan saat ini sedang dikembangkan untuk memproduksi berbagai produk turunan sawit seperti RBD Olein yang menjadi bahan baku minyak goreng, serta Stearin dan PFAD untuk kebutuhan industri lainnya.

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, siap memperkuat produksi minyak goreng rakyat bermerek Minyakita.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PalmCo  Bisnis  minyakita  CPO  Agrinas  sawit 
BERITA PALMCO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp