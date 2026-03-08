Dukung Ketahanan Pangan, Relawan EMUD Distribusikan 10.000 Paket Beras Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Emak Muda (EMUD) Relawan Prabowo meresmikan gerakan nasional 'Ramadan Berbagi' dengan menyalurkan bantuan beras di Sekretariat Pusat EMUD, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembagian 100.000 paket beras yang ditargetkan menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Program sosial ini dirancang sebagai bentuk kepedulian sosial relawan EMUD kepada masyarakat sekaligus upaya memperkuat dukungan terhadap berbagai program nasional pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan stunting, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum DPP EMUD Relawan Prabowo Oktasari Sabil mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi relawan untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan.

“Kegiatan Ramadan berbagi beras ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan nasional EMUD dengan target penyaluran 100.000 penerima manfaat dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah bentuk nyata kepedulian relawan sekaligus dukungan terhadap program-program strategis pemerintah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dipusatkan di Sekretariat Pusat EMUD ini juga menjadi simbol dimulainya distribusi bantuan beras secara serentak di berbagai daerah di Indonesia melalui jaringan relawan EMUD.

Selain membantu masyarakat yang membutuhkan, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan rumah tangga.

EMUD sebagai organisasi relawan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan keluarga muda juga berkomitmen untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung bagi rakyat.