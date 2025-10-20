Dukung Ketahanan Pangan, Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tangerang Lakukan Budi Daya Ginseng

jpnn.com, TANGERANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang memberdayakan warga binaan, yaitu para narapidana (napi) untuk mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

Selain itu, Lapas Kelas II A Tangerang juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung Program 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melalui kegiatan panen ginseng di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang Triana Agustin menjelaskan kegiatan panen ini upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian pangan bangsa.

"Panen ginseng wujud nyata dari pelaksanaan akselerasi di bidang peningkatan kemandirian pangan bangsa dan produktivitas warga binaan,” kata Triana melalui keterangannya pada Senin, 20 Oktober 2025.

Menurut dia, tanaman ginseng dibudidayakan warga binaan merupakan hasil dari program pembinaan kemandirian yang dikelola oleh Seksi Kegiatan Kerja.

"Dengan perawatan intensif dan sistem tanam organik, panen kali ini berhasil menghasilkan ginseng berkualitas tinggi yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi kesehatan," ujarnya.

Selain sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, lanjut dia, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam memberikan keterampilan pertanian kepada warga binaan agar siap berdaya guna setelah bebas nanti.

"Hasil panen akan dimanfaatkan untuk kebutuhan internal serta pengembangan produk hasil pembinaan yang bernilai ekonomi," ujar Triana.(fri/jpnn)