Dukung Keterbukaan Informasi, FPIR: Jenderal Listyo Konsisten Lakukan Pembenahan Polri dan Penguatan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebelumnya, kata dia, Kapolri saat beraudiensi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat menegaskan Komisi tersebut merupakan lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan, mengawasi, dan melayani penyelesaian sengketa terkait keterbukaan informasi publik.

Kapolri juga menyatakan Polri senantiasa terbuka dan terus melakukan perbaikan dalam layanan informasi kepada masyarakat.

“Polri menjadi institusi yang selalu terbuka dan terus melakukan perbaikan,sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan,sesuai dengan harapan masyarakat terkait dengan aturan keterbukaan informasi publik," kata Jenderal Sigit usai pertemuan, Kamis, 4 Desember 2025

Fauzan juga menyatakan audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri adalah bentuk komitmen Kapolri dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pernyataan Kapolri menegaskan bahwa Polri menghormati kewenangan KIP sebagai lembaga resmi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Ini adalah bukti bahwa Polri terus bergerak menuju pelayanan publik yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel,” ujar Fauzan.

Dia menambahkan keterbukaan informasi publik adalah bagian dan pilar penting dari penguatan demokrasi sekaligus langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Kami dari FPIR mengapresiasi komitmen Kapolri yang tidak hanya menekankan transparansi, tetapi juga konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan. Ini sejalan dengan harapan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang lebih terbuka, modern dan responsif,” lanjutnya.