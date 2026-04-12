Daerah - Sumsel

Dukung Konektivitas Sumatera, DPR Tinjau Percepatan Proyek Tol Sigli - Banda Aceh dan Jambi

Minggu, 12 April 2026 – 20:24 WIB
Tol Bayung Lencir. Foto: Dokumen Hutama Karya for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - PT. Hutama Karya (Persero) terus memacu penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Aceh dan Jambi. 

Langkah itu mendapat dukungan penuh dari Komisi V dan Komisi VI DPR RI guna memperkuat konektivitas, efisiensi logistik serta ketahanan wilayah pascabencana. 

Plt Excecutive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menerangkan bahwa dukungan lintas pemangku kepentingan sangat krusial, agar manfaat infrastruktur segera dirasakan masyarakat. 

"Pembangunan JTTS terus kami dorong agar mampu memberikan manfaat luas, baik dari sisi konektivitas maupun dukungan kebutuhan masyarakat dalam situasi khusus, termasuk pemulihan pascabencana," terang Hamdani, Minggu (12/4). 

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Aceh, dilaporkan bahwa Tol Sigli - Banda Aceh sepanjang 74,2 km telah mencapai progres konstruksi sebesar 97,91 persen. 

Saat ini, hanya Seksi 1 Padang Tiji - Seulimeum (25 km) yang masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan beroperasi pada Kuartal II 2026.

Selain sebagai jalur transportasi, Seksi 1 telah dioperasikan secara fungsional sejak Desember 2025 untuk membantu penanganan bencana hidrometerologi di Aceh. 

Hutama Karya juga berkontribusi membangun hunian sementara (Huntara) di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. 

DPR RI tinjau proyek percepatan pembangunan JTTS Tol Sigli - Banda Aceh dan Jambi.

