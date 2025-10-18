Dukung Koperasi Merah Putih, Agustina Lakukan Peletakan Batu Pertama Gudang KDKMP

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi.

Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Jumat (17/10).

Kegiatan tersebut merupakan simbol dimulainya pembangunan Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia yang merupakan program nasional yang digagas Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

"Kami melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama, groundbreaking ceremony Gudang KKMP di Kelurahan Sampangan sebagai langkah strategis untuk menghidupkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menggerakkan potensi lokal di seluruh wilayah Kota Semarang,” ujarnya.

Wali Kota mengatakan, pembangunan gudang KKMP di Kelurahan Sampangan akan menjadi pusat logistik yang kuat untuk mendukung rantai distribusi ketahanan pangan dan penyangga ekonomi masyarakat di akar rumput yang berpihak, berbagi, dan berkeadilan.

Walaupun baru satu titik terlebih dahulu, pendirian gudang selesai pada akhir Januari 2026 dan setelahnya berlanjut pada titik-titik lainnya di Kota Semarang.

"Nanti KKMP Kelurahan Sampangan yang akan mengelolanya, mereka akan menerapkan sewa,ada aktivitas logistik juga. Target (pembangunan) selesai 31 Januari 2026," katanya.

Agustina membeberkan pada etape I, masing-masing kelurahan di Kota Semarang telah membentuk Koperasi Merah Putih, dan dari 177 KKMP ini telah memiliki modal keseluruhan sebesar Rp 448 juta dengan lebih dari 4.500 anggota aktif.