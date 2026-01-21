Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dukung Kualitas SDM Indonesia, Daesang Group Kembali Tebar Beasiswa Berprestasi

Rabu, 21 Januari 2026 – 20:53 WIB
Daesang Group melalui Yayasan Daesang Peduli Indonesia kembali menebar beasiswa untuk 30 mahasiswa berprestasi dari sejumlah universitas, termasuk UI, ITB, IPB, Universitas Gadjah Mada hingga Universitas Brawijaya. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Daesang Group melalui Yayasan Daesang Peduli Indonesia kembali menebar beasiswa untuk 30 mahasiswa berprestasi dari sejumlah universitas, termasuk UI, ITB, IPB, Universitas Gadjah Mada hingga Universitas Brawijaya. 

Pemberian beasiswa ini merupakan bentuk komitmen Daesang Group untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk masa depan yang lebih maju.

Direksi Yayasan Daesang Peduli Indonesia Mr. Lim Jaehyun mengatakan program Beasiswa Daesang Batch 2 diawali dengan pelaksanaan gathering ini dilakukan sebagai simbol telah bergabungnya 30 mahasiswa tersebut sebagai penerima beasiswa resmi dari Daesang.

Lim Jaehyun mengatakan langkah ini merupakan bukti konkret kepedulian Daesang terhadap nilai-nilai integritas dan kepedulian sosial untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

"Kami berharap beasiswa ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi motivasi bagi para penerima beasiswa agar siap menghadapi dunia profesional," kata Lim Jaehyun saat memberikan sambutan dalam acara Inaugurasi Pemberian Beasiswa Batch 2 Daesang Scholarship Program, di Ancol, Jakarta, Rabu (21/1).

Yayasan Daesang Peduli Indonesia didirikan oleh Daesang Group di Indonesia untuk menjalankan kegiatan yang berbasis sosial, salah satunya Daesang Scholarship Program. 

Program ini diluncurkan pada 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan SDM di Indonesia. 

Seiring perjalanan komitmen itu terus ditambah kemitraan di dua universitas di Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya.

