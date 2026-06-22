Dukung Langkah Prabowo, Rosan Sebut Kunci Prestasi Ada di Pelatnas Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PB PABSI Rosan Perkasa Roeslani menyambut antusias arahan Presiden Prabowo Subianto soal penerapan pelatnas jangka panjang dan skema pendanaan multiyears bagi cabang olahraga.

Rosan menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan penting yang selama ini dibutuhkan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di level dunia.

Rosan menegaskan prestasi olahraga tidak bisa dibangun secara instan.

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Dibutuhkan proses pembinaan yang panjang, terukur, dan berkelanjutan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat di panggung internasional.

"Juara dunia tidak lahir dalam hitungan bulan. Mereka ditempa selama bertahun-tahun melalui program yang konsisten dan dukungan yang berkesinambungan," ujar Rosan.

Bagi PB PABSI, konsep pelatnas jangka panjang bukan hal baru. Federasi angkat besi Indonesia telah menerapkannya sejak 2015 melalui sistem pelatnas terpusat yang berjalan tanpa pemulangan atlet.

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Melalui pola tersebut, atlet dibina sejak usia muda hingga level senior dengan dukungan latihan, gizi, pembinaan mental, hingga sport science.

"Kami percaya, prestasi olahraga tidak dibangun dalam hitungan bulan, tetapi melalui proses bertahun-tahun yang membutuhkan kepastian program dan dukungan yang berkelanjutan. Sejak usia 14-15 tahun, atlet sudah dibina secara terpusat dengan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek latihan, gizi, pembinaan mental, serta dukungan sport science secara berkelanjutan," kata Rosan.