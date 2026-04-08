Dukung Logistik RI, Mitsubishi Fuso Hadirkan Ekosistem Zero Down Time di GIICOMVEC 2026

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) kembali berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2026 yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran pada 8-11 April 2026.

Mengusung tema "Zero Down Time", Mitsubishi Fuso menegaskan komitmennya untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen melalui strategi layanan operasional tanpa henti.

Dalam ajang tersebut, perusahaan berlogo tiga berlian itu menampilkan lima unit mulai dari Canter FE 74, Canter FE 74 Long, Fighter X FN61 FSL, Fighter X FM65F TH 4x2, dan Mobile Workshop Service.

Seluruh jajaran produk itu menjadi bukti nyata atas kepercayaan para pelaku bisnis dari berbagai sektor strategis.

Presiden Direktur PT KTB, Daisuke Okamoto mengatakan menyatakan kehadiran di Giicomvec 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan konsumen yang telah menjadikan Mitsubishi Fuso pemimpin pasar selama 55 tahun.

"Kami menegaskan bahwa tanggung jawab kami tidak berhenti saat unit diserahkan, melainkan baru dimulai untuk memastikan armada konsumen terus bergerak tanpa hambatan. Dengan mengintegrasikan ketangguhan Canter dan Fighter X bersama ekosistem layanan purnajual yang terintegrasi dengan inovasi digital, kami berkomitmen menjaga kelancaran distribusi logistik demi mendukung kemajuan ekonomi Indonesia,” ujar Daisuke.

Di area displays outdoor, Mitsubishi Fuso juga menyediakan unit Canter Bus, sebuah solusi mobilitas penumpang yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan keandalan operasional.

Selain itu, Fighter X Logistic Package yang sengaja didesain untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha logistik.