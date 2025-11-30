Dukung Masyarakat Lebih Sehat, Holywings Peduli Gelar Senam Zumba di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Holywings Peduli kembali menggelar kegiatan Senam Zumba yang berlangsung meriah di Helens Play Mart Makassar pada Sabtu (29/11).

Kegiatan dikemas untuk mengajak masyarakat khususnya warga kelurahan Masale lebih peduli terhadap kesehatan metabolik, sejalan dengan momentum Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap 14 November.



Peserta dari berbagai usia tampak antusias mengikuti gerakan zumba yang dipandu oleh instruktur profesional. Musik energik menciptakan suasana ceria, membuat sesi olahraga terasa ringan dan menyenangkan.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengungkapkan bahwa acara ini merupakan bagian dari program rutin yang digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu kesehatan.



“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukan bahwa pencegahan berbagai penyakit bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yakni rutin bergerak. Zumba adalah cara yang menyenangkan dan mudah diikuti, sehingga masyarakat bisa lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi, Sabtu (29/11).



Selain meningkatkan kebugaran, gerakan zumba secara konsisten diketahui mampu membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membakar kalori, dan menjaga metabolisme tubuh agar tetap optimal.



Kegiatan Holywings Peduli tersebut juga mendapat sambutan positif dari peserta.

"Saya senang sekali ikut zumba hari ini. Selain seru, saya jadi lebih paham kalau olahraga itu penting untuk kesehatan. Acara Holywings Peduli ini benar-benar memotivasi saya untuk lebih rutin bergerak," beber peserta bernama Anni.



Melalui kegiatan tersebut, Holywings Peduli berharap semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa pencegahan diabetes dapat dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sederhana, termasuk olahraga teratur.



Selain sesi senam, peserta juga diajak mengikuti games lempar bola ke ember berhadiah sembako dan handphone. Ada pula lomba lainnya yakni lomba estafet bola pingpong yang berlangsung seru dan penuh gelak tawa.

Kelompok yang berhasil menyelesaikan tantangan tercepat mendapatkan voucher makan dari Holywings, tentunya hal ini menambah antusiasme dan kehangatan acara. Permainan itu menjadi momen hiburan yang menyatukan peserta sekaligus menambah keseruan setelah berolahraga.



Dengan semangat yang dibawa para peserta, Holywings Peduli berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan bukan hal sulit cukup dimulai dari aktivitas fisik ringan dan gaya hidup yang lebih aktif. Program serupa dijadwalkan terus hadir di berbagai kota sebagai bagian dari komitmen membangun masyarakat yang lebih sehat. (ded/jpnn)