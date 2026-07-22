Dukung MBG, Brasil Incar Cuan Besar dari Ekspor Kedelai

jpnn.com, JAKARTA - Atase Pertanian Kedutaan Besar (Kedubes) Brasil di Jakarta Carlos Turchetto menyatakan bahwa negaranya siap untuk menjadi pemasok kacang kedelai untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan implementasi program MBG merupakan peluang ekspor yang baik bagi produk asal Brasil.

Pihaknya pun berkomitmen untuk mengekspor produk kacang kedelai dengan harga dan kualitas yang baik.

“Kami tahu tempe dan tahu adalah menu yang sangat penting dalam program (MBG) ini dan Brasil siap membantu dengan suplai kacang kedelai,” ujar Carlos Turchetto saat ditemui di Paviliun Brasil dalam acara Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan pasokan kedelai dari Brasil juga dapat membantu menjaga stok dan menekan inflasi harga komoditas tersebut di pasar domestik.

Carlos menyampaikan bahwa pihaknya banyak berdiskusi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai komoditas apa saja yang dapat diimpor dari Brasil untuk membantu pemerintah menjamin ketersediaan pangan untuk program MBG maupun masyarakat pada umumnya.

Brasil juga siap mengekspor daging sapi dan unggas jika dibutuhkan. Negara tersebut merupakan salah satu sumber daging halal impor bagi Indonesia, terutama daging sapi.

Sementara itu, Indonesia dan Brasil sudah memiliki kerja sama akreditasi halal. Terdapat tiga lembaga akreditasi halal swasta di Brasil yang sudah diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).