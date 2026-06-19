Dukung MBG, Garda Bangsa: Kritik Boleh, Provokasi Jangan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Tommy Kurniawan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang secara keseluruhan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Tomkur itu, program prioritas Prabowo, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemerataan pendidikan, di antaranya melalui sekolah rakyat, telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Seluruh program prioritas melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto telah dijalankan dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Ini patut diapresiasi,” katanya.

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"Terkait dengan program MBG yang menjadi perhatian publik, harus dilihat secara objektif dan berimbang. Program ini telah dirasakan jutaan masyarakat dan sejatinya itu merupakan program yang mulia dan harus dikawal," imbuh Tomkur.

Garda Bangsa sebagai organisasi pemuda di bawah naungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa berkepentingan dengan suksesnya program MBG yang memiliki tujuan baik ini.

Tommy menjelaskan bahwa program MBG sangat bermanfaat untuk masyarakat dengan kondisi perekonomian yang terbatas.

Dia mencontohkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banyak keluarga petani, pedagang keliling, kuli bangunan sampai pekerja serabutan yang perlu dibantu atau diringankan bebannya dengan memberikan makanan cukup gizi pada anak-anak mereka.

“Inilah manfaat besar yang dirasakan dan memang berdampak langsung pada keluarga yang menerimanyakemudian pada akhirnya bisa memastikan gizi anak-anak mereka terpenuhi dengan baik,” katanya.