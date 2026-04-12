Dukung MBG, Ketua PPJI Kota Bekasi Dorong SPPG Hadirkan Pangan Sehat & Ekonomis

jpnn.com, KOTA BEKASI - Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Kota Bekasi, Sunarti terus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat berbagai kesempatan.

Kali ini, dalam rangka perlombaan memperingati Hari Ulang Tahun ke-29 Kota Bekasi, Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) dan Pemerintah Kota Bekasi menggelar kegiatan Lomba Menu Sehat MBG, Minggu (12/4).

Sunarti mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya inovasi menu yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Kami berharap peserta dapat menunjukkan kreativitas dalam menyajikan menu yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga memenuhi prinsip gizi seimbang dan higienitas sesuai standar,” ujar Sunarti.

Diikuti oleh 61 peserta dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Bekasi, kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana edukasi dan motivasi bagi para pengelola SPPG.

“Kami berharap kegiatan ini bisa memperkuat kapasitas para pengelola dalam menghadirkan makanan yang sehat dan berkualitas,” tambahnya.

Sunarti turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, mulai dari penyelenggara, sponsor, hingga peserta yang berpartisipasi dengan penuh semangat.

Dia juga menyampaikan bahwa pada pelaksanaan tahap awal (batch 1), para peserta telah menunjukkan kreativitas tinggi dalam menyusun menu, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi tetap bisa dilakukan secara optimal.