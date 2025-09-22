Close Banner Apps JPNN.com
Dukung Musisi Lokal, Nuon & Playup Luncurkan Gerakan Harmoni Nusantara di Yogyakarta

Senin, 22 September 2025 – 10:44 WIB
Penandatanganan simbolis oleh Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, CEO Nuon, Aris Sudewo, CEO PlayUp by Langit Musik, Pascal Lesmana, Perwakilan Yayasan Tunas Bakti Indonesia Emas, Anis Ilahi Wahdati, VP Digital Music Nuon, Adib Hidayat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Dr. Dewanto Sukistono M.Sn, serta perwakilan musisi, Pongki Tri Barata. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, YOGYAKARTA - Nuon Digital Indonesia (Nuon) bersama Playup melalui layanan Playup by Langit Musik resmi meluncurkan gerakan Harmoni Nusantara dengan tema “Yogyakarta untuk Indonesia dan Dunia”.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Playup by Langit Musik dan Yayasan Tunas Bakti Indonesia Emas serta didukung Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta sebagai langkah nyata mendukung musisi lokal sekaligus memberikan solusi legal penggunaan musik di ruang publik.

Gerakan Harmoni Nusantara menjadi wadah bagi musisi daerah untuk meningkatkan, mengembangkan, dan mendistribusikan karya mereka ke platform digital.

Dengan kapabilitas Nuon, karya musisi dapat menjangkau Digital Streaming Platform (DSP) maupun Nada Sambung Pribadi (NSP), sehingga peluang eksposur dan monetisasi semakin terbuka.

Gerakan ini memberikan ruang edukasi, pengakuan dan penghargaan yang diharapkan dapat memperluas akses pendengar, memperkaya ekosistem musik nasional, sekaligus memperkuat nilai budaya lokal.

CEO Nuon Aris Sudewo menegaskan pentingnya menjaga karya musik lokal sekaligus membuka akses lebih luas bagi musisi dalam negeri.

“Harmoni Nusantara adalah bukti bahwa musik bukan hanya hiburan, melainkan aset intelektual yang harus dijaga. Nuon melalui Langit Musik berkomitmen membawa karya musisi lokal ke ranah digital agar bisa dinikmati masyarakat luas sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi penciptanya,” ungkap Aris.

Sementara itu, CEO Playup Pascal Lasmana menyoroti aspek legalitas pemanfaatan musik di ruang publik yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha.

Nuon dan Playup meluncurkan gerakan Harmoni Nusantara di Yogyakarta untuk mendukung musisi lokal.

