JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Dukung Net Zero Emission, PLN Icon Plus dan Jejakin Restorasi Pesisir Semarang

Jumat, 31 Oktober 2025 – 18:04 WIB
PLN Icon Plus bekerja sama dengan Jejakin menanam 2.500 pohon mangrove (Rhizophora mucronata) di Desa Mangunharjo, Semarang. Foto : Tim PLN Icon Plus

jpnn.com, SEMARANG - PLN Icon Plus bekerja sama dengan Jejakin menanam 2.500 pohon mangrove (Rhizophora mucronata) di Desa Mangunharjo, Semarang. 

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen PLN Icon Plus dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung upaya restorasi ekosistem pesisir yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana mengungkapkan aksi penghijauan tersebut sejalan dengan semangat keberlanjutan yang diusung melalui program Electree pada aplikasi PLN Mobile.

Program itu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penghijauan Indonesia melalui setiap transaksi kelistrikan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa inovasi dan keberlanjutan dapat berjalan berdampingan," ujar Chipta Perdana, dalam siaran persnya, Jumat (31/10).

Chipta menambahkan PLN Icon Plus tidak hanya menghadirkan solusi digital bagi masyarakat, tetapi juga berperan aktif menjaga kelestarian bumi

Sebanyak 2.500 pohon mangrove (Rhizopora mucronata) yang ditanam di kawasan pesisir Semarang diperkirakan dapat menyerap sekitar 6.175,68 kgCO2e dalam masa hidup tiga tahun.

Jumlah itu setara dengan pemakaian 7.098,49 kWh listrik, atau setara dengan konsumsi listrik 141 rumah tangga selama seminggu.

