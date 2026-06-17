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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dukung Operasi Senpi Musi 2026, Ketua RT di Banyuasin Serahkan Senjata Api Rakitan ke Polisi

Rabu, 17 Juni 2026 – 21:00 WIB
Dukung Operasi Senpi Musi 2026, Ketua RT di Banyuasin Serahkan Senjata Api Rakitan ke Polisi - JPNN.COM
Joni Rahmat (58) selaku ketua RT sekaligus tokoh masyarakat di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, saat menyerahkan senpi rakitan laras panjang kepada Polsek Banyuasin 1. Foto: Dokumen Polsek Banyuasin 1 for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Senpi Musi 2026.

Penyerahan senjata api rakitan laras panjang tanpa amunisi tersebut berlangsung di Markas Kepolisian Sektor Banyuasin I, Rabu (17/6), sekitar pukul 13.30 WIB. 

Kapolsek Banyuasin I Iptu Ahmad Iqbal membenarkan informasi pihaknya menerima langsung penyerahan senpi dari Joni Rahmat (58) selaku ketua RT sekaligus tokoh masyarakat Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I.

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Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Operasi Senpi Musi 2026 yang sebelumnya dilakukan jajaran Polsek Banyuasin 1 kepada para kepala desa, tokoh agama, masyarakat dan warga setempat. 

"Kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela ini menjadi langkah positif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif," ujar Ahmad. 

Dia mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api rakitan agar menyerahkannya kepada aparat tanpa takut diproses hukum, selama dilakukan secara sukarela dalam rangka mendukung operasi yang sedang berlangsung. 

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Kanit Reskrim Polsek Banyuasin 1 Ipda Fran Sepriansyah menambahkan senpi rakitan yang diserahkan telah diamankan di Polsek Banyuasin 1.

"Kami berharap partisipasi aktif masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari kepemilikan senjata api ilegal," kata Fran. (mcr35/jpnn) 

Dukung Operasi Senpi Musi 2026, seorang ketua RT di Banyuasin menyerahkan senjata api rakitan kepada polisi secara sukarela.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati

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TAGS   senjata api  Ketua RT  Banyuasin  Polisi 
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