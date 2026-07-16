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JPNN.com - Ekonomi

Dukung Optimalisasi Penerimaan Negara, Bea Cukai Malang Kembali Gelar Kegiatan MBOIS

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:36 WIB
Dukung Optimalisasi Penerimaan Negara, Bea Cukai Malang Kembali Gelar Kegiatan MBOIS - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores (kanan) menyerahkan piagam kepada pihak PT Sumbersari Mekarperkasa saat melaksanakan kegiatan MBOIS pada Kamis (25/6). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang kembali menyelenggarakan kegiatan MBOIS sebagai langkah strategis untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat sinergi dengan pengguna jasa.

Kegiatan MBOIS (Metode Berdikari Optimalisasi dan Identifikasi Penerimaan Strategis) kali ini dilaksanakan bersama PT Sumbersari Mekarperkasa pada Kamis (25/6) .

Kegiatan tersebut juga dilaksanakan bersama PT HM Sampoerna Tbk Plant Malang pada Selasa (30/6).

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Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengungkapkan melalui kegiatan MBOIS, pihaknya dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses bisnis perusahaan.

Selain itu, Bea Cukai Malang juga memperoleh gambaran mengenai potensi pengembangan usaha, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan cukai.

Dalam kesempatan tersebut, tim melakukan diskusi pengumpulan informasi dari perusahaan untuk mendukung proyeksi penerimaan, mengidentifikasi permasalahan di lapangan sekaligus menghimpun masukan terkait kebijakan kepabeanan dan cukai saat ini.

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Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis Seksi Perbendaharaan yang kemudian digunakan untuk penyempurnaan layanan dan updating perhitungan capaian target penerimaan.

“Melalui kegiatan MBOIS, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai dan pengguna jasa, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan, pertumbuhan usaha, serta optimalisasi penerimaan negara,” pungkas Johan. (mrk/jpnn)

Kegiatan MBOIS merupakan langkah strategis untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat sinergi dengan pengguna jasa

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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TAGS   penerimaan negara  Bea Cukai Malang  Bea Cukai  Johan Pandores 
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