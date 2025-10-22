Dukung Pelaku Usaha Lokal, Bank Raya Kembali Hadirkan Inspiraya

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) memperkuat dukungan untuk komunitas untuk mendorong percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia melalui kemudahan bank digital.

Sejalan dengan semangat ini, Bank Raya menggelar acara Inspiraya bekerja sama dengan Komunitas Pelaku Usaha Kompas Gramedia, dan mengajak ratusan pelaku usaha lokal untuk membantu mereka mengakselerasi bisnis melalui pengelolaan keuangan yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Inspiraya ini mengangkat tema “Dari Tabungan Digital Menuju Bisnis Juara: Menyiapkan UMKM Tangguh di Era Keuangan Digital”, yang menekankan mengenai bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan pencatatan keuangan digital agar alokasi biaya bisnis tidak tercampur dengan keuangan pribadi, sehingga dapat menunjang pengembangan bisnis lebih optimal.

Di kesempatan ini, Bank Raya juga memperkenalkan Saku Bisnis sebagai salah satu fitur andalan di Aplikasi Raya.

Corporate Secretary Bank Raya Ajeng Putri Hapsari menjelaskan program Inspiraya ini adalah program literasi keuangan yang digagas oleh Bank Raya.

"Ini wujud komitmen kami dalam mendorong perluasan literasi keuangan di masyarakat melalui konten-konten yang inspiratif," ujarnya.

Ini merupakan Inspiraya ketiga yang diselenggarakan secara offline dan kami senang mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari para peserta.

"Ke depannya kami akan terus mengembangkan program Inspiraya secara lebih kreatif dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” ungkapnya.