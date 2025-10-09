Dukung Pemangkasan TKD, Pimpinan Komisi II Minta Daerah Kreatif Cari Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut pemerintah daerah sebenarnya masih punya jalan untuk menambah anggaran setelah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

"Masih ada jalan yang bisa kami gunakan untuk membuat fiskal daerah itu bertambah atau kuat," kata Zulfikar kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Satu di antaranya, kata legislator fraksi Golkar itu, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan dan memaksikalkan pajak dan retribusi.

Baca Juga: Ekonom Sebut Pemangkasan TKD Bikin Pemda Kesulitan

"Masih banyak potensi yang bisa digali dari sana," kata Zulfikar.

Dia mengatakan daerah juga perlu membereskan tata kelola pemerintahan agar penerimaan tidak bocor.

"Pak Prabowo, kan, selalu bilang begitu, lalu belanja juga sering bocor gimana itu tidak terjadi lagi," ujarnya.

Baca Juga: Indef Sebut Pemerintah Pusat Wajib Beri Panduan Jika Pangkas TKD

Selain itu, kata Zulfikar, pemerintah perlu merasionalisasi dan mengefektikan program kerja dan pengeluaran.

"Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," ujarnya.