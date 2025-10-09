Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Dukung Pemangkasan TKD, Pimpinan Komisi II Minta Daerah Kreatif Cari Anggaran

Kamis, 09 Oktober 2025 – 20:28 WIB
Dukung Pemangkasan TKD, Pimpinan Komisi II Minta Daerah Kreatif Cari Anggaran - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut pemerintah daerah sebenarnya masih punya jalan untuk menambah anggaran setelah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

"Masih ada jalan yang bisa kami gunakan untuk membuat fiskal daerah itu bertambah atau kuat," kata Zulfikar kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Satu di antaranya, kata legislator fraksi Golkar itu, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan dan memaksikalkan pajak dan retribusi. 

Baca Juga:

"Masih banyak potensi yang bisa digali dari sana," kata Zulfikar. 

Dia mengatakan daerah juga perlu membereskan tata kelola pemerintahan agar penerimaan tidak bocor.

"Pak Prabowo, kan, selalu bilang begitu, lalu belanja juga sering bocor gimana itu tidak terjadi lagi," ujarnya.

Baca Juga:

Selain itu, kata Zulfikar, pemerintah perlu merasionalisasi dan mengefektikan program kerja dan pengeluaran. 

"Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut pemda masih punya cara menambah anggaran setelah pusat memangkas dana TKD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tkd  Pemangkasan TKD  Komisi Ii Dpr  Pemerintah Daerah  Zulfikar Arse Sadikin 
BERITA TKD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp