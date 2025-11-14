Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi

Dukung Pemerataan Digital hingga Pelosok, Dayabumi Telekomunikasi & Desabumi Luncurkan Internet Satelit

Jumat, 14 November 2025 – 09:07 WIB
Dukung Pemerataan Digital hingga Pelosok, Dayabumi Telekomunikasi & Desabumi Luncurkan Internet Satelit - JPNN.COM
Dayabumi Telekomunikasi dan Desabumi meluncurkan akses internet satelit di Desa Sukobubuk, Pati, Jawa Tengah, Kamis (13/11/2025). Foto: supplied

jpnn.com - Perusahaan penyedia layanan satelit nasional Dayabumi Telekomunikasi dan Desabumi bikin gebrakan guna mendukung program pemerataan internet yang digagas pemerintah.

Salah satu gebrakan Dayabumi Telekomunikasi adalah dengan meluncurkan akses internet satelit di Desa Sukobubuk, Pati, Jawa Tengah.

Langkah ini bagian dari visi perusahaan bertajuk "Menghubungkan Desa, Menumbuhkan Harapan" untuk memperluas konektivitas digital ke wilayah pedesaan dan menghadirkan peluang baru bagi masyarakat di berbagai sektor.

Baca Juga:

Direktur Dayabumi Telekomunikasi Hernadian menyebut Desa Sukobubuk merupakan salah satu wilayah yang sebelumnya menghadapi tantangan akses internet karena keterbatasan infrastruktur jaringan.

Dengan implementasi teknologi satelit dari Dayabumi Telekomunikasi, masyarakat dapat menikmati koneksi internet yang cepat, stabil, dan inklusif dengan membuka peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

"Teknologi satelit kami dirancang berdasarkan karakteristik geografis Indonesia, tujuannya untuk menjangkau wilayah terpencil yang belum terlayani jaringan konvensional. Misi kami sederhana, memastikan semua desa merasakan arus digitalisasi," ujar Hernadian, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga:

Pada program lain yang berlangsung di wilayah yang sama, Desabumi dan Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia mengembangkan inisiatif ketahanan pangan berbasis energi bersih.

Kehadiran internet satelit dari Dayabumi Telekomunikasi diharapkan dapat bersinergi dengan program tersebut, terutama dalam membantu pemasaran komoditas pertanian dan memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat desa.

Perusahaan penyedia layanan satelit nasional Dayabumi Telekomunikasi dan Desabumi bikin gebrakan guna mendukung program pemerataan internet hingga pelosok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Internet  digital  internet satelit  Dayabumi Telekomunikasi  Desabumi  Hernadian  Gamma Thohir 
BERITA INTERNET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp