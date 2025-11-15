Dukung Pemerintah Menyejahterakan Rakyat, WPW 98 Resolution Network Bagikan Sembako

jpnn.com - Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network kembali menggelar gerakan solidaritas sosial Warga Peduli Warga dengan membagikan bahan kebutuhan pokok atau sembako kepada masyarakat di Jakarta dan Medan, Sabtu (15/11/2025).

Koordinator Panitia Gerakan #WargaPeduliWarga Eli Salomo Sinaga mengatakan kegiatan itu merupakan upaya mendukung pemerintah yang sedang berupaya merealisasikan program strategis nasional.

Pembagian paket sembako di Jakarta dan Medan diberikan kepada masyarakat yang masih rentan secara ekonomi.

Lokasi pertama pembagian sembako dilakukan di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sebanyak 500 paket bantuan diberikan kepada warga, dan 500 paket lagi kepada driver ojek online yang bekerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).

"Paket sembako yang totalnya 1.000 paket tersebut merupakan partisipasi solidaritas Bank Negara Indonesia (BNI)," kata Eli melalui siaran pers, Sabtu.

Pada hari yang sama, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) juga membagikan 250 paket sembako di Petojo, Kecamatan Tanah Abang.

Sementara, di Deli Serdang, Sumatera Utara, BNI membagikan 500 paket sembako untuk warga dan 500 paket kepada driver ojol.

Juru bicara WPW 98 Resolution Network Agustin Lumban Gaol menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo sedang bekerja keras memperkuat program kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.