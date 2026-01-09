Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dukung Pemulihan Pascabencana, Lion Parcel & Denny Sumargo Salurkan Bantuan ke Sumatra

Jumat, 09 Januari 2026 – 18:21 WIB
Lion Parcel bersama Denny Sumargo menyalurkan lebih dari 10 ton bantuan logistik kepada masyarakat di Sumatra. Foto: Lion Parcel

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Lion Parcel bersama Denny Sumargo, Rumah Kemanusiaan Cakra Abhipraya Responsif, Donasi Barang, dan Plan Indonesia berkolaborasi menyalurkan lebih dari 10 ton bantuan logistik kepada masyarakat di Sumatra.

Bantuan itu untuk mendukung penanganan pascabencana.

Adapun bantuan yang terkumpul berupa pakaian layak pakai, sembako, obat-obatan, selimut, kebutuhan khusus perempuan, perlengkapan ibadah, makanan hewan, serta generator listrik.

Donasi itu telah disalurkan ke beberapa wilayah terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Aceh Tamiang, Aceh.

Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk hadir dan membantu masyarakat, terutama di masa-masa sulit pascabencana.

"Kami berharap pengiriman bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak dan mendukung penanganan pascabencana di Sumatra. Ke depan, penyaluran bantuan akan terus dilakukan secara bertahap seiring dengan kebutuhan di lapangan serta proses pengumpulan donasi yang masih berlangsung,” ujar Kenny dalam siaran persnya, Jumat (9/1).

Lion Parcel memanfaatkan jaringan operasional yang tersebar di berbagai daerah untuk mendukung kelancaran distribusi.

Langkah itu merupakan bagian dari komitmen Lion Parcel dalam mendukung penanganan pascabencana di Sumatra.

