Dukung Penataan Ruang Wilayah Sumsel, Andi Sofyan: Harus Dirasakan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, dr. Andi Sofyan Hasdam menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan tata ruang.

Hal itu disampaikan Andi Sofyan saat kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (15/9/2025). yang diterima langsung oleh Gubernur H. Herman Deru.

Kunjungan itu merupakan bagian dari inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Andi Sofyan menekankan bahwa penataan ruang harus mengedepankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Dimanapun kami berkunjung, selalu kami tekankan bahwa keberadaan anggota DPD harus dirasakan masyarakat. Tata ruang penting untuk menghindari konflik, mencegah bencana, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Sofyan.

Herman Deru dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan tersebut. Dia menyebut kehadiran Komite I DPD RI menjadi pencerahan sekaligus dukungan nyata bagi pembangunan Sumsel.

“Kami terbantu dengan masukan langsung dari anggota DPD RI. Ini momen yang berharga bagi kami di Pemprov Sumsel,” katanya.

Gubernur juga menegaskan pencapaian pembangunan di Sumsel. Ekonomi tumbuh 5,42 persen, tertinggi kedua di Sumatera. Lahan sawah juga terus berkembang, mencapai 519 ribu hektare dengan tambahan 48 ribu hektare sawah baru pada 2025.