Dukung Pencantuman Nomor Ponsel saat Registrasi Medsos, Anggota DPR Ini Sentil Buzzer

Jumat, 22 Mei 2026 – 16:34 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh. ANTARA/Ho-Dok Humas Oleh Soleh

jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon seluler (ponsel) saat registrasi akun bisa mencegah hoaks.

Saleh menilai kebijakan itu juga dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan aktivitas pendengung (buzzer) yang selama ini membuat gaduh ruang publik digital dengan menyebarkan informasi bohong dan konten bernuansa kebencian.

"Dengan adanya identitas yang lebih jelas maka tidak ada lagi akun robot atau akun anonim yang dimanfaatkan untuk menyebarkan konten negatif, kebohongan, dan provokasi di media sosial," ucap Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Legislator bidang komunikasi dan informatika itu mengatakan penggunaan media sosial harus diatur dengan baik demi menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

"Pencantuman nomor ponsel penting agar setiap pemilik akun bertanggung jawab atas setiap pesan atau informasi yang disampaikan di media sosial," ucapnya.

Selain mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, dan misinformasi, Soleh meyakini kebijakan yang sedang dikaji pemerintah ini juga bisa mengantisipasi berbagai modus penipuan digital yang marak terjadi di media sosial.

Dia berharap kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara matang dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Regulasi yang tepat, kata Soleh, akan membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, edukatif, dan produktif bagi masyarakat Indonesia.

