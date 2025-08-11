Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Dukung Pendidikan Lokal, GNI Resmikan SD dan SMP di Morowali Utara

Senin, 11 Agustus 2025 – 14:59 WIB
Dukung Pendidikan Lokal, GNI Resmikan SD dan SMP di Morowali Utara
PT GNI resmikan SD Mia Meambo dan SMP Mia Pande di Morowali Utara untuk tingkatkan akses pendidikan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MOROWALI UTARA - PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) meresmikan dua lembaga pendidikan baru, SD Mia Meambo dan SMP Mia Pande, di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, Senin (11/8).

Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan di wilayah operasinya.

Sekolah yang mulai dibangun sejak 2024 tersebut memiliki struktur dua lantai dengan ruang kelas, kantor kepala sekolah, ruang guru, fasilitas sanitasi sesuai standar, dan peralatan belajar seperti meja, kursi, serta papan tulis.

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT GNI dalam membangun fasilitas pendidikan yang memadai.

“Ini menunjukkan kehadiran dunia usaha dan investasi berkontribusi positif bagi daerah,” ujarnya.

Delis menambahkan, gedung sekolah ini juga akan dimanfaatkan sebagai pusat vokasi daerah untuk pelatihan dan kursus, mempersiapkan angkatan kerja Morowali Utara menghadapi perkembangan zaman.

“Ini adalah wujud cita-cita menghadirkan pusat pendidikan demi menyiapkan generasi penerus Morowali Utara yang lebih baik,” katanya.

Pimpinan Manajemen Site PT GNI, Mr. Li Kaiguo, menegaskan komitmen perusahaan dalam mengembangkan daerah dan mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

PT GNI resmikan SD Mia Meambo dan SMP Mia Pande di Morowali Utara untuk tingkatkan akses pendidikan.

