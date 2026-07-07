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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dukung Pengawasan Pemerintah, PT Kristalin Ekalestari Patuhi Aturan Hukum Berlaku

Selasa, 07 Juli 2026 – 02:51 WIB
Dukung Pengawasan Pemerintah, PT Kristalin Ekalestari Patuhi Aturan Hukum Berlaku - JPNN.COM
Kristalin Ekalestari berkomitmen untuk mematuhi aturan hukum. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, NABIRE - PT Kristalin Ekalestari memastikan pihaknya akan mematuhi dan menghormati aturan-aturan hukum maupun kebijakan yang berlaku dari pemerintah.

Direktur Utama (Dirut) PT Kristalin Ekalestari Andito Prasetyowan mengatakan pihaknya terbuka dan menyambut baik terhadap pemerintah melakukan pengawasan resmi terhadap perusahaan.

Dia juga menambahkan komitmen perusahaan untuk bersikap kooperatif terhadap seluruh proses aturan dan kebijakan yang berlaku.

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"Kami pun percaya proses ini dilakukan demi memastikan seluruh operasional dengan regulasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berlaku," ujar Andito.

Menurut dia, pihaknya bersama masyarakat sudah terjalin dengan baik dan memberikan dampak positif nyata kepada warga lewat program CSR, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kebudayaan.

Pihaknya menyayangkan ada segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab berupaya memperkeruh suasana.

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Pihaknya pun mengecam jika melakukan tudingan yang tidak mendasarkan bukti berujung fitnah pihaknya tidak segan akan melakukan langkah hukum yang mengakibatkan pencemaran nama baik perusahaan.

"Kami juga akan mengambil langkah proses hukum jika ada tudingan atau tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar berujung mencemarkan nama baik perusahaan," tutur Andito.

Kristalin Ekalestari berusaha untuk mematuhi aturan hukum demi mendukung pengawasan pemerintah.

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TAGS   Kristalin Ekalestari  aturan hukum  pengawasan  implementasi kebijakan pemerintah 
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