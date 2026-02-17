Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Dukung Pengembalian UU KPK Lama, Jokowi Dinilai Menyiapkan Skenario Tanpa Prabowo

Selasa, 17 Februari 2026 – 21:49 WIB
Dukung Pengembalian UU KPK Lama, Jokowi Dinilai Menyiapkan Skenario Tanpa Prabowo - JPNN.COM
Ray Rangkuti soal Jokowi. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut pernyataan Jokowi mendukung UU KPK dikembalikan ke versi lama berkaitan dengan kepentingan politik.

Ray menyebut Jokowi perlu menyiapkan langkah antisipasi ketika sang putra Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak dipilih Prabowo Subianto sebagai cawapres pada 2029.

"Jaga-jaga bila memang akhirnya Prabowo tidak berkenan dengan Gibran sebagai satu paket menuju priode kedua," katanya melalui layanan pesan, Selasa (17/2).

Baca Juga:

Ray mengatakan Jokowi menyiapkan skenario tanpa Prabowo pada 2029 dengan membangun citra bersama Gibran sebagai sosok-sosok yang peduli gerakan antikorupsi.

"Dimulai dengan mencitrakan Gibran dan Jokowi sebagai orang yang peduli pada gerakan antikorupsi," katanya.

Ray menyebut keinginan dicitrakan sosok yang peduli gerakan antikorupsi dimulai dengan dukungan mengembalikan UU KPK versi lama.

Baca Juga:

Banyak pihak menilai perubahan UU KPK pada 2019 melemahkan kemampuan lembaga antirasuah memberantas korupsi.

"Ya, untuk itulah isu mengembalikan UU KPK sebelum revisi digerek," ujar Ray.

Direktur LIMA Ray Rangkuti menilai Jokowi menyiapkan skenario tanpa Prabowo pada 2029, sehingga mendukung penerapan UU KPK versi lama dikembalikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Jokowi Tanpa Prabowo  UU KPK  UU KPK versi Lama  Lingkar Madani  Ray Rangkuti 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp